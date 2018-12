Respondiendo a todos aquellos que han criticado su relación, el que fuera tronista de 'MyHyV' ha asegurado, a través de sus 'stories' de Instagram, que no se arrepiente en absoluto de su decisión y que volvería a dejar el trono, sin pensárselo, solo para intentarlo con su chica. "Elegí con el corazón, no me arrepiento de nada, volvería a elegirla una y un millón de veces más. Le pese a quien le pese y se hable lo que se hable, yo estoy enamorado de Fiama", ha explicado.

Por último, hace solo unos días, el que fuera tronista de 'MyHyV' publicaba una romántica fotografía junto a su chica, acompañada de una emotiva declaración de intenciones: "Gracias por cruzarte en mi camino. Gracias por poner todo patas arriba y romperme absolutamente TODOS los esquemas. Me has demostrado lo que es estar ENAMORADO de verdad, me has enseñado que no existen tiempos ni reglas, que hasta lo más cotidiano se convierte en algo MÁGICO, si es contigo. No puedo darte un amor perfecto, pero sí real. Y prometo cuidarte y amarte por encima de todo. Hoy, mañana y siempre. ESTOY ENAMORADO DE TI. Tal vez no seamos perfectos, pero JUNTOS somos imparables. Te amo pequeña".