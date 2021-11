Alexia Rivas confirma su ruptura con su última ilusión: "No ha cuajado"

El colaborador de ' Sobreviviré ' ha preguntado directamente a su compañera sobre el estado de su corazón mientras ambos se encontraban preparándose para el programa. Lo que desconocía Alexia era que su 'amigo' la estaba grabando. Así, mientras se preparaba para salir a plató, Alexia ha confesado estar soltera y que su relación con este joven misterioso "no ha cuajado".

La periodista, que ha visto cómo esta confesión era emitida en su programa, ha mostrado su enfado con su compañero. Tras hacerse pública su ruptura con el doctor de Barcelona, la colaboradora del programa más gamberro de Mitele PLUS ha querido explicar cómo se encuentra tras este nuevo chasco sentimental, ha dado detalles sobre lo ocurrido y contado en qué términos ha acabado con esta persona de la que estaba tan "ilusionada".

Desde que se hiciera pública su relación con Alfonso Merlos, Alexia Rivas no ha vuelto a estar con nadie. Al menos en el sentido estricto de la palabra pareja, pues en este tiempo la joven se ha mostrado bastante receptiva al amor y no ha dudado en conocer a los chicos, como a este joven de Barcelona con el que a pesar de su ilusión, finalmente no ha podido ser.