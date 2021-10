Alexia Rivas realiza una impactante confesión a Lara Sajen: "Estoy embarazada"

La colaboradora de 'Sobreviviré' ha dejado sin palabras a la argentina, que no esperaba una llamada y una confesión de este tipo por parte de Alexia. La leonesa ha decidido sincerarse durante la grabación del programa de 'Mi Tele Plus', donde a escasos metros de sus compañeros, ha cogido su teléfono y ha procedido a pedir consejo a su amiga. "Llevo unos días que no me viene la regla, me he hecho un predictor, me ha salido que estoy embarazada y no sé qué hacer. Estoy súper rallada", ha dicho ante las caras de asombro de los allí presentes.