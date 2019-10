Alma Cortés Bollo posa embarazada en una sesión fotográfica: "Llevo bastante mal que no me valga la ropa"

"Me cuesta muchísimo trabajo dormir. Me levanto fatal de la garganta, con vómitos... En los primeros meses no me había pasado", ha comenzado relatando la hija de la colaboradora de 'Sálvame' que, a pesar de su malestar , no ha dejado en ningún momento de acudir a sus clases de la Universidad, demostrando ser una chica muy responsable.

Alma Bollo se defiende de los que la han acusado de ocultar su barriga

Con su pelo rizado en una coleta alta y un 'look' de lo más deportivo, la 'influencer' lo ha dado todo ante el fotógrafo, que ha capturado para la eternidad este momento único en su vida. Además, Alma ha respondido a todos aquellos que la han acusado de ocultar su barriga: "En los primeros meses no se me notaba pero jamás la he ocultado. He subido fotos en bikini, me he ido a la playa, he subido fotos con mis vaqueros, que eran de la talla 32-34 y me seguían cerrando. Ya no, obviamente. Es un tema que llevo bastante mal".