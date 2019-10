Alma Cortés Bollo empieza a notar los síntomas del embarazo: "He estado toda la tarde vomitando"

La hija de Raquel Bollo ha compartido en su canal de mtmad cómo es un día de su rutina, que ha sufrido grandes cambios desde que se quedara embarazada. Desde su despertar, hasta la universidad y pasando por una reunión de trabajo. La influencer, consciente de lo apretada que está su agenda, no oculta su frustración al darse cuenta de que no es capaz de abarcarlo todo.

Los primeros síntomas del embarazo de Alma Cortés Bollo

"Cuando salí de la reunión me estaba empezando a encontrar mal. Llegúe a casa y tenía que montar un par de mesitas de noche...pero qué va, estaba súper, súper mala", ha comenzado narrando en este vídeo en el que ha enseñado a sus seguidores cómo es pasar 24 horas junto a ella.

La hija de Chiquetete se ha visto obligada a cancelar uno de los planes que más ilusión le hacían: el cumpleaños de su amiga Aroa. ¿El motivo? Las náuseas del embarazo. "He estado toda la tarde vomitando, lo he pasado muy mal hasta que he conseguido quedarme dormida", ha narrado mientras, una vez más, se ha mostrado sin filtros y al natural ante su legión de fans.