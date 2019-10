Aurah Ruiz se pronuncia sobre el padre de su hijo tras meses de silencio: "Le tengo bloqueado"

La canaria se pronuncia sobre el padre de su hijo y reconoce que le tiene bloqueado en redes

El último capítulo de Aurah Ruiz ha llegado cargadito de 'zascas' dirigidos a todos aquellos que se meten con ella a través de las redes sociales. La que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' ha reconocido que le encanta Instagram y ha hablado también de su lado negativo, de las críticas y de los rostros conocidos a los que tiene bloqueados en redes sociales.

"Me encanta el postureo. Me gusta mucho subir cositas, gustarme, hacerme un vídeo con un filtro y decir: ¡qué guapa estoy!", ha explicado la 'influencer', que ya acumula más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram. ¡Pero podría tener más! Si no fuera porque la exconcursante de 'GH VIP' ha reconocido que la lista de gente a la que tiene bloqueada es bastante larguita.

Aurah da los nombres de los famosos a los que tiene bloqueados

"Hay personas que me critican sin hablar hablado ni una palabra conmigo en toda su vida", se ha quejado la canaria, que no ha dudado a la hora de dar algunos de los nombres que aparecen en su "lista negra". Lola, Steisy...pero también el padre de su hijo, el futbolista Jesé Rodríguez. "Tengo bloqueado a mi ex desde el minuto uno, así que no veo nada de nada de esa persona...Aunque esa persona sí me ve a mí", ha reconocido.

Además, ha hablado de la cantidad de mensajes para intentar ligar que recibe: "No contesto a nada, la verdad. Nunca. No soy de ligar por ahí. Ni siquiera lo hice con el padre de mi hijo. Hasta que no consiguió mi número, nada", ha confesado. No te pierdas la segunda parte de esta entrega de mtmad para enterarte de todo lo que ha contado.