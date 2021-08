Y es que, tal y como ha explicado Alma Cortés, durante los últimos días ha estado muy ausente en las redes sociales porque ha estado acudiendo al médico con su hija , fruto de su relación con Juan José Peña. “He estado desaparecida porque he estado de médicos con mi hija. Hoy hemos ido al pediatra y Jimena ya anda”, ha comenzado expresando en sus historias de Instagram.

La joven ha dado la última hora sobre el estado de salud de su hija para tratar de calmar a todas las personas que han estado preocupándose por ella durante los últimos días: “Ahora mismo está muy bien y no tiene nada. Me han dicho que es algo muy normal en niños de su edad. No es nada preocupante, por lo menos en el caso de ella. Puede volver a pasarle”.