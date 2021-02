Además, días después de convertirse en mamá , la modelo decidió cambiar de casa para comenzar esta nueva y emocionante etapa desde un nuevo piso, más amplio que el anterior, que no ha dudado en mostrar a sus más de 165.000 seguidores de Instagram. Un hogar muy original que la hija de la excolaboradora de ‘Sálvame’ ha ido decorando y llenando de vida despacito, pero sin pausa.

Alma tuvo que hacer la mudanza en tiempo récord. Tanto es así que, en apenas una semana, la hija de Raquel Bollo se cambió de casa. “Me da mucha pena dejar este piso porque aquí es donde comencé a formar mi familia. Fue donde viví por primera vez con Juanjo, cuando he tenido a mi niña… Ha sido al sitio al que hemos venido, donde nos hemos visto como una familia”, explicaba la modelo a sus seguidores a través de su canal de 'mtmad'.

No obstante, a pesar de la tristeza y de la tormenta de emociones, Alma y su chico, que deseaban tener un nidito con tres habitaciones, tuvieron que ponerse manos a la obra antes de lo previsto. “A la semana de dar a luz, nos llamó la inmobiliaria para decirnos que teníamos un piso”, explicaba la ‘influencer’, que aseguró que fueron días de agobio, emoción y, sobre todo, caos.

La hija de Raquel Bollo ha redecorado su casa

El blanco es el auténtico protagonista de la nueva residencia de la hija de Raquel Bollo. La modelo ha optado por la sencillez de la combinación de paredes blancas y lisas y suelo de madera para poder introducir cualquier tipo de decoración. No cabe duda de la ‘influencer’ no pierde de vista las tendencias en decoración y basta con echar un vistazo al salón, al que no le falta ningún tipo de detalle.