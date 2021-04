Alma Cortés Bollo ha regresado por todo lo alto a sus redes sociales. Tras unos días de ausencia que no han pasado desapercibidos para sus miles de seguidores, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete ha reaparecido en su perfil oficial de Instagram desvelando el motivo por el que ha estado tan desaparecida del entorno online. Con una emoción desbordante y una enorme sonrisa dibujada en su rostro, la hija de la que fuera colaboradora de 'Sálvame' ha revelado que se ha mudado a un nueva casa de la que ha contado todos los detalles.

Están siendo momentos muy felices para Alma, que no ha podido evitar compartir con su legión de fans las buenas noticias que han llenado de ilusión esta nueva etapa de su vida . Después de desconectar de las redes sociales para meterse de lleno en sus asuntos personales, la mamá de Jimena ha retomado su papel de influencer para hacer partícipes a sus más de 166.000 seguidores de su última gran aventura.

Y es que la joven ha decidido mudarse a una nueva casa. De manera totalmente inesperada y ya instalada en su nuevo hogar, la hija de Raquel Bollo ha grabado unas historias en las que ha contado con todo lujo de detalle cómo han sido para ella estos días de trajín (con visita al hospital incluida). "He estado bastante desaparecida, pero todo ha sido por un motivo muy bueno. Me he mudado, ya tengo piso nuevo. Estoy muy contenta", ha comenzado señalando con ilusión, sin poder evitar sonreír de oreja a oreja.