Tal y como ha explicado Alma Cortés, el médico únicamente le ha dicho que tiene el oído bastante inflamado. “No me preguntéis el porqué de la inflamación, porque no lo he preguntado. Necesitaba a mi madre. No estoy acostumbrada a ir al médico sin ella y no le he hecho más preguntas. Mamá, te necesitaba”, ha señalado con total sinceridad en sus redes sociales.