Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo, presenta a su novio: "Amanecer contigo"

Raquel Bollo ha hablado muy claro en 'Sálvame' sobre la polémica en la que se ha visto envuelta tras pedir la pensión de viudedad: "Es un derecho que tienen mis hijos como huérfanos y yo como viuda porque estuve 10 años casada". Tras la muerte de Chiquetete, Raquel Bollo ha solicitado dicha pensión ya que estuvo casada durante diez años con él. Además, ha sido muy clara también hablando sobre su hija: "Pido la orfandad de mi hija porque le pertenece (...) Que su padre no la viese era su problema porque, os guste o no, yo los he parido, nacieron fruto del amor en ese momento".