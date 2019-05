El demoledor alegato de Raquel Bollo tras pedir la pensión de viudedad

Tras la muerte de Chiquetete, Raquel Bollo ha pedido la pensión de viudedad que le corresponde ya que estuvo casada con el cantante 10 años y esta solicitud ha generado la polémica. Pero en esta ocasión no cree que los dardos venga de la última pareja del cantante, Carmen Gahona, sino de alguno de los hijos que Chiquetete tuvo en su primer matrimonio: “Pido la orfandad de mi hija porque le pertenece porque es huérfana ¿no? que su padre no la viese era su problema porque, os guste o no, yo los he parido, nacieron fruto del amor en ese momento y eran hijos de él como vosotros sois hijos también (…) Lleva su apellido, su sangre, no lo habría pedido pero es un derecho”.