“Hola amores, me apetecía mostrarme esta vez y daros las gracias. Os habéis preocupado por mí y me habéis mandado muchos mensajes”, ha comenzado expresando la exconcursante de ‘GH’ en sus redes sociales. La andaluza ha asegurado que se ha sentido muy apoyada por sus fans desde que reveló la enfermedad que padece y ha recalcado que no lo ha pasado nada bien: “He estado bastante mal”.