Para Oto Vans, jugar con su imagen cada cierto tiempo es un estilo de vida. El exconcursante de 'Supervivientes' no puede evitar renovar su look cada x tiempo, algunas de forma temporal y otras con carácter permanente. Ahora, el croata ha impactado a sus seguidores con el cambio de look definitivo. El joven se ha teñido de rubio platino.