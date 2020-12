A través de un extenso texto que ha compartido en sus redes sociales, en el que se ha mostrado totalmente destrozada, la exconcursante de ‘GH’ ha contado los detalles de su comentada ausencia. “Intentar aceptar. Me costó mucho aceptar que lo que tenía era un problema. Mi salud mental lleva tiempo afectada y no sabéis lo agotador que es emocional y físicamente”, ha comenzado expresando.

Según ha contado, no ha querido hablar antes del tema por miedo a lo que la gente podría llegar a pensar sobre ella. “Se me hizo imposible contarlo porque tenía mucho miedo al qué dirán y porque me siento muy avergonzada de sentirme así. Por desgracia, esto no ayuda y lo único que hace es que muchas personas, como yo, tengan miedo de pedir ayuda, por lo que complica mucho la recuperación”, ha explicado.