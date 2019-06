Amor'GH', comparada en una fotografía por su parecido a Aitana: "Me copia"

Amor no ha dudado en agradecer a todos sus seguidores tantas palabras de amor a la foto en cuestión y con el tema de Aitana ha tirado de humor para salir del paso con un: "jajaja me copia".

La foto de la exconcursante de 'GH' también ha recibido críticas

Eso sí las críticas, como siempre, también han hecho su aparación en el time line de comentarios de la imagen de la canaria. "Con más maquillaje y photoshop que nadie, así claro que estáis guapas pero parece que no os queréis como sois, que tenéis que retocarlo todo para que no vean lo que en realidad sois", ha escrito uno de los usuarios.

Este comentario ha sido contestado inmediatemente por la cantante canaria: "La que parece que no se quiere eres tú. Primero con una foto de perfil de espaldas. Podría enterener que ni con Photoshop eres guapa, de ahí tu manía a fotones como el mío. Segundo, cero publicaciones. Entiendo que la vida contigo no fue muy justa, y que cuando ves un buen maquillaje , una foto bien editada, te salga la rabia que llevas dentro. Si no, no se entiende a que te pareces en una foto, y sueltes todas tus frustraciones. Pero tranquila, si te sientes mejor, y es bueno apra tu felicidad... Vente a mi perfil siempre que quieras comentar despectivamente. Me encanta ver a la gente feliz".