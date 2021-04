Además, se trata de una publicación que llega en una fecha de lo más especial para el matrimonio, que está de celebración de su noveno aniversario . "Nueve años juntos. En el camino hubo quien sí y quien no, poco nos importó su opinión. Te quiero", ha escrito la que fuera concursante de 'Supervivientes', junto a un 'hashtag' de lo más significativo: "el amor no tiene edad".

Como era de esperar, esta declaración de intenciones (que he acompañado junto a una bonita fotografía en la que aparecen juntos de lo más sonrientes y cogidos cariñosamente de la mano) no ha tardado de llenarse de todo tipo de comentarios de lo más dispares. Pero lo cierto es que Ana María Aldón ha recibido, en su gran mayoría, una oleada de cariño por parte de sus fans.

"Cada día me gusta más tu actitud y cómo hablas", "por muchos más años, pareja", "eres un ejemplo de mujer, respetuosa con todo", "qué pareja más bella" o "habéis tenido de todo pero habéis sabido afrontar cada momento", son algunos de los mensajes que ha recibido la exconcursante de 'Supervivientes' tras hacer pública esta misiva de lo más significativa .

Ana María Aldón y Ortega Cano, víctimas de un acosador

Esta no es la primera vez que la colaboradora de televisión saca la cara por el exmarido de Rocío Jurado en los últimos meses. Es más, hace unas semanas la andaluza sacó a la luz la pesadilla que atravesaba Ortega debido por culpa de un acosador. "Es una persona que tiene nuestra dirección, nos manda muchos taxis, tiene varias cuentas falsas en redes sociales y está denunciada", aseguraba en una entrevista para 'Lecturas' en la que narraba con todo lujo de detalles los episodios a los que habían tenido que hacer frente.

Una etapa de lo más delicada en la que, por supuesto, Ana María Aldón no se separó en ningún momento de Ortega Cano. Y es que la colaboradora de 'Viva la vida' se ha convertido en el principal apoyo del torero y no duda en profesarle su amor públicamente cada vez que se le presta la ocasión. Por eso ahora, que celebran nueve años de amor, no iba a ser menos.