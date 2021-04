Gloria Camila, harta de comentarios hirientes, estalla contra los haters: "No entiendo cómo no te devolvieron al orfanato"

Gloria Camila, cansada del daño que recibe por las redes

Sin poder más al ver que se han cruzado todas las líneas, Gloria Camila ha expuesto uno por uno los comentarios más hirientes que van desde que Rocío Jurado no la quería y que su adopción solo se debió a lo que quería Ortega Cano a los que profieren descalificaciones racistas: "Poco tienes que ver con Rocío Jurado, sabe Dios, quién es tu madre", "pensaba más que en la herencia", "machupicu panchita" o "no entiendo cómo no te devolvieron al orfanato", son algunos de esos muchos comentarios con los que se encuentra la hija de Ortega Cano en sus redes cada mañana.

Sus proyectos profesionales y el apoyo de su novio

Ese proyecto profesional y personal es una de sus grandes ilusiones y la otra la encuentra en los brazos de su novio David. Su historia de amor para ella es uno de los pilares fundamentales desde hace tiempo. David es la persona que más la entiende y que respeta todas sus decisiones. En sus peores momentos, él es su remanso de paz, tal como ella misma cuenta y donde encuentra siempre refugio: "Él está, me apoya y me anima siempre. Me levanta cuando me caigo de ánimos, me abraza siempre que sabe que lo necesito, y sobre todo, lo más importante, sé que me ama. Por eso, David, te mereces todo lo bueno que te pase, te mereces lo bueno de la vida. Gracias, gracias y gracias", ha dicho en alguna ocasión Gloria Camila acerca de su novio.