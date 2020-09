Ana Obregón recuerda a Álex Lequio: “A veces escucho su voz llamándome mamá”

El vídeo comienza con el desaparecido Álex -que fallecía en mayo de este año- en el jardín de su casa junto a un tobogán y termina con otra emocionante imagen en la que el niño le regala una flor a su madre. Esa flor la tiene guardad en el cajón desde ese día, según ha comentado la Obregón en el texto que ha acompañado a las imágenes. “Gracias por aquella flor que me diste con dos años y que aún guardo en un cajón. Gracias por las infinitas veces que me has llamado lo más bonito que me han dicho en toda mi vida: “mamá”, ha comentado.