Arturo Requejo habla de su cambio físico tras engordar 7 kilos: "Cuando recuperas la felicidad"

Sin embargo, aunque ahora Requejo está más “sereno” y ha tomado el control de su vida, todo pasa factura y estos últimos meses no habían sido un camino de rosas para él. Pero, como quién dice, después de la tormenta sale el sol y así es como se siente el exconcursante de 'Gran Hermano', que ha celebrado su aumento de peso tras "recuperar la felicidad".

En exclusiva: la nueva vida de Arturo Requejo tras romper con Merche

Hace unas semanas, Arturo nos concedía una entrevista en la que podíamos conocer un poco más de su vida, en plena conexión con la naturaleza. “No tengo coche y voy a vender mi casa. Estoy de desapego total… (…) He encontrado un camino que no me esclaviza”, nos contaba en esta charla en la que nos desveló cómo se las ingenia viviendo alejado de la televisión.