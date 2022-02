Anabel Pantoja da la cara por Omar Sánchez tras su separación: "Por supuesto que no es Maluma"

Todo ha surgido a raíz del paso de la exreportera por ‘Viernes Deluxe’. En esta entrevista, Alexia aseguraba que no le “reporta nada” esa supuesta relación especial de la que se lleva hablando días con el que fue su compañero de ‘Supervivientes’, manifestando que “no es Maluma” como para que se hable de segundas intenciones con respecto a esta criticada amistad.

Anabel, que a pesar de su ruptura siempre ha expresado su deseo de mantener una relación cordial con su exmarido, ha visto estas palabras como una ofensa hacia Omar, de ahí que haya querido responderla a través de sus stories. “Por supuesto que no es Maluma ni ningún futbolista de los de tu clase social”, ha espetado. “Es un ser muchísimo más grande de lo que te pueda reportar” .

La prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja ha considerado el de Rivas un comentario “desafortunado, clasista y asqueroso” que espera que Omar tenga en cuenta , ya que, en palabras de Anabel, es mejor “tener lejos” a amigas como ella. “Si una se cansa de que la nombren o la metan en medio no se meta usted con gente que no esté a su altura o le reporte llevarle a un ‘Deluxe”, le ha pedido públicamente.

Ante este ataque directo, Alexia Rivas se ha defendido por la misma vía, aclarando que cuando comparaba a 'El Negro' con Maluma se refería a que "no me va a reportar el salto a Hollywood ni millones de euros", igual que si lo dijesen de ella cuando insinúan que se le acercan por interés: "Yo tampoco soy Jennifer Lopez, no se puede sacar nada de mí".