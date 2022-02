Samira Jalil muestra su 'nuevo' rostro tras quitarse el relleno de los labios: "Miren qué forma más bonita"

Unas 24-48 horas después de su aplicación, la hialuronidasa suele haber hecho efecto y el ácido hialurónico desaparecido de la zona. Tras someterse a este nuevo retoque , Samira ha mostrado a sus seguidores cómo han quedado sus labios, sin embargo, este no ha sido el retoque definitivo.

Y es que, la exconcursante de 'La casa fuerte' quería continuar luciendo unos labios voluminosos y, después de retirar todo el relleno que llevaba, ha decidido volver a infiltrarse ácido en los mismos. "Miren qué forma más bonita me ha hecho el doctor", dice en sus redes mientras muestra sus labios recién infiltrados. Algo inflamados y amoratados por todo el proceso y estrés al que se han visto sometidos, Samira ha presumido – esta vez sí – del resultado casi definitivo de su nueva boca, pues hasta que no pase la hinchazón, no podrá ver cómo han quedado realmente.