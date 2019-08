Anabel Pantoja enseña cómo ha quedado su cuerpo tras perder 30 kilos: "Carne y piel que cuelgan"

La sobrina de Isabel Pantoja ha enseñado su cuerpo en topless en una criticada imagen en su perfil de Instagram durante este fin de semana. Pero Anabel Pantoja no sólo ha mostrado su nueva figura tras perder más de 30 kilos sino que también se ha enfrentado a todos los haters que han decidido insultarla en la publicación.

Y lo ha hecho con un storie en el que explicado el motivo por el que ha publicado esa imagen en topless. La prima de Kiko Rivera y colaboradora de 'Sálvame' no ha dudado en colgar otra foto de ella en Instagram, enfrentándose a cualquier tipo de comentario que le faltase el respeto y ha contestado a los más detractores.

"Aquí lo tenéis en vivo. Carnes y piel que cuelga después de haber perdido 30 kilos. Ojalá pudiera estar dura pero no puedo quejarme. Si pusiera más empeño en la dieta y el deporte lo conseguiría pero me gusta mucho comer. Después de que muchos vomitéis y otros me eliminéis, pensad que hay gente a vuestro lado que padece lo mismo", ha comentado Anabel. Si quieres ver la criticada imagen y todas sus declaraciones, dale play al vídeo de apertura.