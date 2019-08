Aurah Ruiz 'GH' regala su posado más exótico en topless: "Refrescante verano"

Alejada de sus dramas diarios y dispuesta a disfrutar plenamente del momento cuando tiene un descanso , Aurah Ruiz ha regalado su posado más sensual en lo que lleva de verano y este no ha pasado desapercibido para nadie. La exconcursante de 'GH VIP' ha levantado no solo pasiones con su ardiente foto en Instagram, sino que también ha recibido opiniones de lo más críticas con su original idea.

Utilizando la moda #WatermelonDress que ya fue todo un reto en redes el pasado año por esta misma fecha, Aurah Ruiz ha optado en esta ocasión por hacerse con la materia prima de la sandía su particular parte de arriba del bikini y así cubrir su pecho por completo.

Tras publicar la imagen no han tardado en hacerse eco del posado su compañero de Guadalix de la Sierra, Omar Montes o la ganadora de 'Gran Hermano 17', Bea 'Naranjita', pero la refrescante foto con la fruta no ha sido vista con los mismos buenos ojos por parte de los haters de Aurah. Estos no han tardado en cargar contra la exconcursante de 'GH' utilizando algunas de sus críticas más recurrentes: