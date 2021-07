Anabel Pantoja, ingresada en el hospital en medio de su guerra con Kiko Rivera: "Me asusté"

En ella se puede ver la imagen de su brazo con una vía puesta y, a pesar, de que ha aclarado que no era "nada grave" y que en breve la mandaban para casa ha resultado inevitable que saltasen las alarmas. Por eso cuando ha tenido ocasión de hablar, Anabel no ha dudado en tranquilizar a sus seguidores, explicando que le ha llevado a estar unas horas ingresada.

Con un hilo de voz, la s obrina de Isabel Pantoja ha relatado que padece una "faringitis aguda" y que tras perder la voz completamente corrió a urgencias. "Llevaba dos días mala y me asusté. Me han medicado en vena y ahora tendré que estar tres días con antibiótico", ha contado a través de sus stories de Instagram.

Sabiendo que tendrá que esperar unos días para estar restablecida completamente, la prima de Kiko Rivera también ha revelado que guardará más reposo y silencio durante las próximas horas para acelerar el que se le baje esa inflamación de la faringe que le provocado no tener nada de voz. Y, por supuesto, entre sus medidas de prevención no solo está el "no hablar nada", sino también huir de los aires acondicionados, aunque sean días de calor extremo.