Sin contar con los patrimonios y todo lo que le debe su madre de esa herencia envenenada de Cantora , el hijo de Isabel Pantoja ha definido que no vive entre lujos, pero que tampoco le falta de nada a él ni a sus hijos. El DJ ha querido dejar las cuentas claras y después de pensar un poco se ha aventurado a dar la esperada cifra : "Tengo dinero suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro", bromeaba el exconcursante de 'GH VIP' .

Tras irse un poco por las ramas y al haber él mismo aireado anteriormente sus problemas con Hacienda , finalmente Kiko Rivera daba "un poquito arriba, un poquito abajo" la cantidad de lo que guarda en el banco. "Tengo, sin contar patrimonio porque no me lo han dado, como un millón y medio de euros", decía el dj aprovechando su revelación para lanzarle una pulla a su madre, Isabel Pantoja.

Otro de los temas que ha abordado Kiko Rivera sin censura ha sido el relativo a su vida sexual con su mujer Irene Rosales. Y si este no tenía en reparo en decir que no lo practica todo lo que lo desearía porque no siempre se coordinan bien en los tiempos y en las obligaciones diarias, también dejaba claro cuál es el sitio de la casa en el que más le gusta: "A mí me gusta follar en la cocina para tener la nevera al lado cuando acabo", ha sentenciado bromeando.