Jorge Javier Vázquez tiene su propia academia de canto

Al margen de su faceta televisiva y de sus tres libros en el mercado, Jorge Javier Vázquez ha demostrado sobradamente que él no escatima en eso de cumplir sueños y gracias a ello se ha lanzado a grandes retos. El presentador de ‘Sálvame’ que además de ser conductor de este programa, también lo es de ‘Supervivientes’ con los años ha ido dejando atrás las vergüenzas que le impidieron dedicarse por entero a la música, su otra gran pasión . Sin embargo, para quitarse esa espinita ha tenido el escenario del teatro (con el monólogo musical, ‘Miguel de Molina al desnudo’ o su debut como actor musical en ‘Iba en serio’). Y esos no eran sus primeros avisos.

“Cuando vivía en Badalona quise dedicarme al mundo de la música y no pude hacerlo por vergüenza y porque no encontré una escuela como esta que me formase como profesional”, reveló en su día del porqué de su academia. El prepararse para él fue fundamental y esa es la oportunidad que él ha querido brindar a otros que quieren aprender con técnica y profesionales en su particular cortijo musical.