Anabel Pantoja: "Hace un par de años jamás me hubiera puesto este tipo de bikini"

La colaboradora de Telecinco se ha mostrado muy feliz e ilusionada en su último post en Instagram. Quizá no sea más que esa felicidad especial que nos otorga el verano, pero lo cierto es que la sobrina de la tonadillera ha conseguido algo que un tiempo atrás jamás se habría imaginado.

Porque aunque no lo parezca, ponerse un bikini sigue siendo todo un reto para un gran número de mujeres que sienten la presión de una sociedad que les ha hecho creer que no son dignas de lucir “cierto” tipo de traje de baño si no se tiene el cuerpo considerado “adecuado”.