Arturo Requejo cuenta cómo es su vida tras romper con Merche: "He encontrado un camino que no me esclaviza"

El exconcursante de 'GH' habla por primera vez sobre su ruptura con Merche y aclara la polémica con Alexia Rivas

Así es la nueva vida de Arturo Requejo, en plena conexión con la naturaleza

“Se me ponen los pelos de punta de lo maravilloso que es (…) He encontrado un camino en la vida que no me esclaviza”, nos cuenta al explicar el proyecto en el que se encuentra inmerso y por el que ha decidido desprenderse de la televisión, de su coche ¡y hasta de su casa! Descubre con nosotros al “nuevo” Arturo Requejo.