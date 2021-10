Anabel Pantoja en la 'primera parada' de su luna de miel con Omar: "Estoy flipando"

Anabel Pantoja y Omar Sánchez pusieron el broche de oro a su historia de amor el primer fin de semana de octubre. Después de varios intentos fallidos por culpa de la pandemia, la pareja pudo contraer matrimonio en una divertida y romántica boda que tuvo lugar en la isla de La Graciosa, en Canarias , y de la que los novios aún no se han cansado de compartir recuerdos. Con la resaca del enlace aún presente, la sobrina de Isabel Pantoja y el exconcursante de 'Supervivientes' inician su luna de miel de la forma más atípica: en Gran Canaria y con un concierto de Rauw Alejandro.

Pero no han cogido ningún avión o barco. De hecho, ni siquiera han salido de Gran Canaria, donde viven desde hace años y donde han creado su particular nidito de amor. El matrimonio apenas ha tenido que desplazarse a unos kilómetros al sur de su casa para hacer parada en Maspalomas , una de las zonas más turísticas de la isla, donde este fin de semana ha actuado uno de los artistas del momento: Rauw Alejandro.

Omar ha querido sorprender a su mujer regalándole unas entradas para el concierto del cantante de 'Todo de ti', algo que no ha podido hacer más ilusión a la exconcursante de 'GH VIP', pues el novio de Rosalía es uno de sus ídolos musicales actuales.

Ella misma ha querido compartir en sus redes numerosos instantes del concierto y aunque para muchos la asistencia al show del puertorriqueño no pueda considerarse parte del viaje de novios de una pareja recién casada, para ellos esta ha sido la "primera parada".

"Bueno, primera parada de nuestra luna de miel. Todo el mundo se pensaba que nos íbamos de viaje y mirad dónde estamos. En el backstage del concierto de Rauw Alejandro. Yo estoy flipando" , explica en sus stories de Instagram mientras se escucha música de fondo. "Me estoy quedando afónica otra vez", añade haciendo referencia a la pérdida de voz que sufrió después de la gran fiesta de su boda.

"Cuando le vea me desmayo", dice nerviosa y emocionada de pensar que estaba a punto de conocer al intérprete de 'Cúrame'. Los vídeos dándolo todo en el primer macroconcierto celebrado en Gran Canaria tras la pandemia han invadido el perfil de la sobrina de Isabel Pantoja. Alrededor de 5000 personas, entre ellas Rosalía desde la grada, se reunieron para escuchar a Rauw Alejandro en Maspalomas y por los stories que ha subido Anabel, 'la noche de anoche' no pudo tener un mejor final. Mas teniendo en cuenta que la tertuliana pudo haber cumplido su sueño de conocer en persona al reconocido cantante – por el momento no hay pruebas gráficas de esto-.