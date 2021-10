La Graciosa se viste de gala para celebrar este viernes la gran boda del año. Anabel Pantoja y Omar Sánchez ponen el broche de oro a su historia de amor en la octava isla canaria. Un enlace de ensueño que llega después de haber tenido que ser aplazado varias veces y que ha estado a punto de no volver a celebrarse tras el reciente fallecimiento de la matriarca del clan, doña Ana Martín, tía de la novia y madre de Isabel Pantoja. La cantante no estará presente en el día más importante de los exconcursantes de 'Supervivientes', sin embargo, su ausencia no será la más marcada. Bernardo Pantoja, padre de Anabel, tampoco acudirá al enlace.