"Voy a seguir viéndole, aunque ponga ahora distancia porque le quiero", ha explicado Anabel a la hora de tratar de contextualizar este complicado paso y el hecho de que lleve ya varios días fuera de la que ha sido desde hace tres años su casa junto a Omar Sánchez en Pozo Izquierdo (Gran Canaria). Sin tener todavía claro dónde va a vivir a partir de ahora, esa no es la única incógnita que se le presenta a la colaboradora de 'Sálvame' ante este nuevo escenario. Por otro lado, están los negocios que ambos comparten y, que de no repartirse, les haría mantener un vínculo más estrecho.

Diseñados exclusivamente por Anabel Pantoja y Omar Sánchez y confeccionadas en algodón, desde la talla S hasta la XXL, el éxito de este proyecto de moda no solo se refleja en las ventas de sus prendas (en menos de diez días de su arranque ya había algunos modelos agotados), sino también en los comentarios positivos que siempre han recibido en las redes sociales. "Preciosas todas", "me encantan las camisas", además de las peticiones incansables para que repongan en más tallas y modelos.

Pero en esto no es en lo único en lo que se han aliado el que fuera durante cuatro meses matrimonio y en lo que habrían juntos triunfado. La pareja no pudo disfrutar de su viaje de novios, pero esto se debió a un motivo de peso: Anabel Pantoja y Omar Sánchez sacaban su primera colección de joyas y en la presentación en Madrid no podían derrochar más complicidad e ilusión por este nuevo hito juntos.