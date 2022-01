Tras los rumores y especulaciones, Anabel se hizo un test en directo en “Sálvame” para acabar con la incertidumbre y, para sorpresa de todos, dio positivo: "Esto lo habéis trucado. No es posible. Pusimos esa foto porque en muchas fotos se metían con mi barriga y me decían que si estaba embarazada o qué pasaba. Toda la gente de mi entorno sabía que me hacía el test para reivindicar las curvas, pero no contaba con las dos rayas positivas", relataba incrédula. Al llegar a casa Anabel se repitió la prueba, esta vez sí, salió negativa.