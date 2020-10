Este ha sido el mensaje que ha compartido la prima de Kiko Rivera públicamente: "Un traspiés lo tiene cualquiera, yo no iba a ser menos... Esto solo me motiva para seguir luchando por aprender. Estoy bien. Susto, dolor… y me operan el lunes. Tengo una rotura de peroné”. Por sus palabras, hemos podido saber que tendrá que pasar por quirófano este mismo lunes.