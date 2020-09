Anabel Pantoja confiesa su adicción a las pastillas para dormir: "Me preocupa no poder ser madre"

Anabel Pantoja: "Necesito ayuda, sé que estoy poniendo en peligro mi vida"

Cuenta que le dejan en un estado en el que hace cosas y luego no las recuerda.

Comenzó con 21 años y ha llegado a tomar una dosis cinco veces superior a la recomendada.

Anabel Pantoja ha decidido compartir con todos los espectadores un problema serio de salud del que es consciente y del que va a comenzar a tratarse: "Es un tema serio, no voy a frivolizar", le cuenta a Jorge Javier Vázquez en una íntima charla. La sobrina de Isabel Pantoja habla de un problema de adicción a las pastillas para dormir: "Llevo tiempo diciendo que lo voy a dejar y ahora, por fin, me he puesto en manos de profesionales", asegura.

"Llega la noche y tengo que recurrir a las pastillas para dormir porque no concilio el sueño de ninguna manera. Nunca he ido a un profesional, aunque mi entorno lo sabe". Pero, ¿cómo empezó todo? Anabel se tiene que retomar varios años atrás, cuando tenía unos veinte años (ahora tiene treinta y cuatro). Se independizó, cambió de vida al empezar a acudir a platós para defender a su primo Kiko, dormir en hoteles, coger aviones...

"Empecé con un valium, un relajante muscular, me dicen que me lo tome para dormir bien y yo accedo". Pero llegó un momento en el que el valium dejó de hacer efecto. La vida continúa, permanecen los desajustes de horarios y tiene que recurrir a otras sustancias. Llegan así los medicamentos, a los que accedía sin receta: "Me los dejaba una amiga". Anabel confiesa que le gustaría ser madre, pero que antes debe quitarse este hábito, porque no puede estar así.

Las graves consecuencias de su adicción: hace cosas que luego no recuerda

Nuestra invitada cuenta que no iba al médico por no preocupar a su familia, "para que no se asustaran al verme tan joven recurriendo a esas cosas". Cuenta que en 'Sola' ha sido más consciente de esta adicción, pues pensaba que allí iba a estar más relajada. Pero no fue así. Hasta a Jorge le anuncian que se tomaba una dosis cinco veces superior a la recomendable. "Allí tomaba somníferos y, antes de cenar, pastillas para la ansiedad".

Pero esto es más serio de lo que pueda parecer, pues Anabel entra en un estado de hipnosis y luego no recuerda haber hecho ciertas cosas. Como, por ejemplo: que le llegue un paquete con ropa que ha comprado durante la noche, se da atracones de comida, prepara dos maletas para un viaje o incluso grabarse en Instagram. Es más, cuenta que a veces parece ir ebria (como sucedió en 'Sálvame Okupa') pero, en realidad, llevaba solo una copa. Recordamos uno de estos ejemplos, que fue la polémica grabación en Instagram en la que discutía con su novio.

Anabel Pantoja: "Mi padre no sabía nada, se está enterando ahora"

Anabel ha contado en un par de veces que todo su entorno sabía de su adicción... salvo su padre: "Se está enterando ahora", reconoce. Pero ha habido más confesiones igual de sorprendentes: el día que más pastillas se ha tomado fue, en 'Sola', y llegaron a ser tres, ha aclarado que el médico de cabecera le recetaba las pastillas y que le recomendaba reducir la dosis y que discute mucho con su pareja por este problema: "No dormir es una tortura".

El paso de Anabel Pantoja por 'Sálvame Okupa'

Recuperamos unas imágenes del paso de Anabel por 'Sálvame Okupa' donde no se encontraba bien debido a este problema de salud. Al ver el vídeo, la Pantoja reconoce escuchar frases que no recuerda haber pronunciado: "No me hace gracia, me avergüenzo".

Un especialista explica a qué se enfrentará Anabel con su tratamiento