"Me siento en la necesidad de subir este vídeo" , ha comenzado señalando la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja, que ha grabado unos 'stories' para dar las gracias por el apoyo que le han mostrado en esta última etapa de su vida, una de las más turbulentas que se recuerdan. Y no solo por su separación , sino también por el ingreso hospitalario de su padre , que ha sido para ella otro mazazo emocional.

"Papá está bien", ha aclarado la joven que, después de dos semanas, ha anunciado con gran emoción que pondrá rumbo a su particular paraíso: las Islas Canarias. No se sabe si ha sido precisamente pensar en este lugar tan importante para ella -y clave en su matrimonio con Omar- lo que ha conseguido que termine por romperse hasta las lágrimas , pero Anabel difícilmente ha podido continuar con su alegato.

"Tengo gente que no me merezco. Os quiero mucho, de verdad, aunque no os conozco. No podía imaginarme todos estos mensajes de apoyo", ha señalado la colaboradora de 'Sálvame', que ha compartido este mensaje en forma de agradecimiento desde la bañera, el lugar en el que ha terminado con la voz quebrada y con los ojos anegados en lágrimas.