El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' cuenta toda la verdad sobre su ruptura con Inma

Ángel de los Santos nos ha desvelado en exclusiva el motivo real de su ruptura con Inma Campano. El que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sincerado como nunca en una entrevista para ‘Outdoor’ y ha contado toda la verdad sobre el fin de su relación sentimental con la sevillana.

El andaluz se ha cansado de guardar silencio sobre su ruptura con Inma y ha revelado la verdadera razón por la que ha decidido separarse de ella para siempre. Y es que, según ha contado Ángel, la influencer le confesó algo que provocó el fin de su relación. “Ella me dijo que iba a acostarse con su expareja”, ha reconocido por primera vez.

Ángel ha asegurado que cuando Inma le dijo eso no se lo podía creer, pues considera que siempre ha sido muy bueno con ella y que jamás le ha fallado. “Me fui de ‘La isla de las tentaciones’ a las dos semanas porque estaba completamente enamorado de Inma. Estábamos buscando un hijo y tenía planes de futuro con ella. Cuando me dijo que iba a acostarse con su ex fue cuando le hice la cruz”, ha explicado.

Aunque el sevillano trató de retomar su historia de amor con Inma tras reencontrarse con ella por primera vez en televisión, las cosas no salieron como él esperaba. El influencer ha confesado que tras el reencuentro con su exnovia se vino abajo porque seguía enamorado y decidió retomar su relación con la joven. “La relación era insostenible y no iba a llegar a ninguna parte, por eso rompimos de nuevo”, ha señalado.

Ángel ha recalcado que en ningún momento ha mentido sobre su relación con la sevillana y que siempre ha reconocido los errores que ha podido cometer. De hecho, cuando Inma le recriminó haberse acostado con otra chica tan solo dos días después de haber roto con ella, él no lo negó en ningún momento. “Podría haber dicho que era mentira, pero siempre he ido con la verdad”, ha apuntado.

El joven ha explicado también que lo que más le duele es haber estado días y días sintiéndose muy mal al pensar que había fallado a su exnovia: “Ahora me he enterado de que ella hizo lo mismo y nunca me lo dijo. Estuve 20 días sintiéndome fatal y ella había hecho exactamente lo mismo que yo”.

