Inma y Ángel se despiden en un lacrimógeno adiós

Ángel confiesa no querer reconciliarse a pesar de seguir enamorado

Inma se queda destrozada tras el encuentro con Ángel

Eran la pareja de 'La isla de las tentaciones 2' por excelencia. Por la que muchos y muchas decían seguir creyendo en el amor. Apenas unos días les bastaron para saber que estaban hechos el uno para el otro, así que abandonaron juntos el programa. Sin embargo, tres meses después de su paso por el reality nos hemos enterado de que Inma y Ángel no fueron felices ni comieron perdices.

Inma era la primera en encontrarse con Sandra Barneda. La presentadora enseguida notó que tenía el semblante muy serio. Además, no pudo contener las lágrimas al ver de nuevo las imágenes de su vivencia en la isla. Pero jamás pensábamos que Inma haría la siguiente confesión: "Mi relación con Ángel ha finalizado".

La 'Penélope Cruz' de Montequinto contaba entonces que habían tenido una fuerte discusión que acabó en su ruptura. No obstante ella esperaba poder hablar con Ángel pensando que se había tratado de una riña de pareja cuando recibió un mensaje de éste diciéndole que no podía más.

"Me encontré con un mensaje diciendo que me quería mucho pero que no podía perdonar la situación (...) Hoy por hoy quiero a Ángel. Solamente quiero una explicación. Lo he estado pasando muy mal, Sandra", decía Inma rota en llanto.

Ángel no quiere retomar la relación

Era el turno de Ángel para explicarse. Al reencontrarse con Inma no la saludó y prefirió sentarse en otro sofá en vez de a su lado. Muy dolido, dijo que no podía soportar las faltas de respeto que habría tenido Inma con él.

"Es verdad que no quería ni verla. Pero es que yo no puedo perdonar ni seguir consintiendo que me falte el respeto como me lo falta. No puedo discutir con una persona y que lo primero que haga es pisotearme", argumentaba muy serio.

Inma le señaló que ambos habían tenido el mismo comportamiento, pero para Ángel no era equiparable. El exparticipante confesó que seguía enamorado de Inma, pero también que no se plantea la reconciliación: "La veo y la quiero. Pero no puedo perdonarlo y sé que ni ella va a cambiar ni yo voy a cambiar. Nos vamos a hacer daño y así no nos vamos a ser felices".

La lacrimógena despedida de Inma y Ángel

Después de parecer no entenderse, llegaba el momento de la despedida. Ángel bajó su defensa y se sentó al lado de Inma, mostrándose más cariñoso.

"Lo que he sentido por ti no lo he sentido nunca ni sé si lo volveré a sentir. No puedo perdonar ni pasar página de esto porque no puedo", se justificaba una vez más Ángel. Inma, por su parte, se quebraba aún más: "No hay nada que hacer. Sé que no lo voy a ver nunca más".