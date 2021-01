Marta Peñate y Tony Spina, pillados juntos en un hotel tras concursar en 'La casa fuerte'

Marta Peñate y Tony Spina no se separan tras su participación en ‘ La casa fuerte ’. Durante las últimas semanas, los dos no han dejado de presumir de su relación en las redes sociales y se han dejado ver haciendo todo tipo de planes en Madrid. Ahora, los seguidores de la pareja les han pillado juntos en un hotel a través de una publicación de la canaria en Instagram.

A través de sus historias de Instagram, Marta está retransmitiendo todos los detalles de su visita al hotel ‘Zielo Las Beatas’. Aunque la joven ha tratado de esconder en todo momento la identidad de la persona con la que se encuentra allí, hay un detalle que no se le ha escapado a ninguno de sus fans.

Mientras la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se encontraba hablando con sus seguidores a través de las redes sociales, todos ellos han podido escuchar la voz de Tony Spina de fondo. Tan solo unos minutos después, la ex de Lester ha decidido borrar su publicación de Instagram para tratar de acabar con cualquier especulación sobre su relación con el ex de Mayka.

Y es que, desde que Marta y Tony coincidieran en ‘La casa fuerte’ han ido entablando una muy buena amistad. Aunque por el momento no han confirmado que mantengan una relación sentimental, sus seguidores cada vez tienen más claro que están juntos. La propia Mayka, exnovia del italiano, no dudó en pronunciarse sobre esta relación a través de su canal de ‘mtmad’ y señaló que es algo que no le preocupa.