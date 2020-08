Anita Matamoros comunica la decisión que ha tomado sobre su pecho tras ser operada de urgencia: "Es una de las preguntas que más se repite"

La hija de Kiko Matamoros anuncia la drástica decisión que ha tomado sobre su pecho

Anita Matamoros ha tomado una drástica decisión. Después de someterse a su segunda operación de pecho, tras la que tuvo que ser intervenida de urgencia para retirar las prótesis al sufrir un percance durante su recuperación, la influencer.

Ahora, y a través de sus 'stories' de Instagram, donde la pequeña del clan Matamoros se sincera día tras día con sus miles de seguidores, Ana por fin ha desvelado el misterio. ¿Se está planteando volver a pasar por quirófano para someterse a un aumento de pecho y volver a colocar las prótesis que tuvieron que extraerle de urgencia?

"¿Te vas a volver a operar el pecho?", preguntaban, muy interasados, sus followers. Pues bien, parece que la hija de Makoke y Kiko no tiene ningún reparo en hablar de ello y ha aclarado todas las dudas al respecto: "Esta es una de las preguntas que más se repite. No, de momento. No a corto plazo", ha comenzado explicando.

Aunque por el momento la hija del colaborador de 'Sálvame' está conforme con el resultado, pese a tener que haber renunciado a su deseo, parece que todavía no descarta la idea de volver a pasar por el quirófano en un futuro: "Igual el día de mañana, cuando sea madre me lo vuelvo a operar, pero de momento, no. Estoy bien".

Anita Matamoros se sincera como nunca sobre su futuro