Techi reaparece después de meses y sus seguidores reaccionan a su cambio: "No todo en la vida es el físico"

Ya ha pasado casi un año desde que Techi Cabrera dejara a todos sin palabras tras tatuarse la cara y cambiar radicalmente de look. Muchos meses en los que, después de su criticada participación en ' Gran Hermano VIP', la que fuera novia de Kiko Rivera ha decidido alejarse de los focos, e incluso de las redes sociales, donde ha estado todo este tiempo prácticamente desaparecida.

Ahora, la que fuera concursante de 'GH' ha reaparecido, impactando con un nuevo y radical cambio de imagen, al que sus seguidores no han podido evitar reaccionar. "Dile a esa loba que por mucho que aúlle, la luna es mía", ha comentado Techi en su inesperada publicación, donde podemos verla con un aspecto bastante diferente a la última vez.

Sin duda, una impactante fotografía a la que no han tardado en llegarle las reacciones. Algunas de ellas muy positivas, confesando lo espectacular que está la madrileña tras este tiempo alejada de la televisión: "Qué guapa estás, sin palabras, pivonazo".

El criticado cambio de imagen de Techi 'GH'

Aunque no todos los comentarios que Techi ha recibido han sido tan agradables. Y es que, muchos de los usuarios que la siguen, se han quedado en shock con su nuevo aspecto, destacando el gran cambio físico que ha sufrido en los últimos meses: "Con esos labios y esas tetas que te has puesto llevas el camino de Carmen de Mairena. No todo en esta vida es el fisico".