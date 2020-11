Ha sido a través de su canal de 'YouTube' donde la pequeña del clan ha querido sincerarse como nunca sobre sus problemas familiares. Tras ser preguntada por su mala relación con el colaborador de 'Sálvame' y su chica, la hija de Makoke no ha dudado en resolver todas las dudas, confirmando que entre ellos no hay contacto desde hace meses.

Además, Ana ha querido desmentir los rumores que apuntan a que el principal motivo del distanciamiento con su padre el la rivalidad que existe con Marta López Álamo, su actual novia: "Me gustaría que se respetara que yo no quiere pertenecer a ese mundo. Para los que lo preguntáis. No deis consejos si no lo pido. Yo no tengo nada en contra de nadie. La relación con mi padre, es cosa mía, no hay factores externos".