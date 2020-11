Aurah Ruiz no ha pasado su mejor noche. Según ha contado Amor Romeira, la expretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' habría pillado a Jesé Rodríguez siéndole infiel con otra mujer. Un duro varapalo para la canaria que, además, ha terminado volviendo a casa escoltada por la agentes de la Policía, tal y como hemos podido comprobar a través de unas imágenes publicadas en sus redes sociales.

Así lo ha contado la propia Amor: "Anoche se lió pardísima entre Aurah y Jesé. Ella, gracias a mí, descubrió que le estaba siendo infiel". Según narra la televisiva, después de la celebración de cumpleaños de la expretendienta de 'MyHyV', el deportista tuvo tiempo "para ver a otras chicas. Yo me enteré y la informé. Ella brotó y fue en busca de los datos que yo le dí. Hasta la Policía tuvo que intervenir", ha continaudo explicando la Romeira en sus redes.

"Imagínense lo que ha podido pasar si he salido escoltada por la Policía. Me entero de todo. Quiero darles las gracias a mis amigas por mi cumpleaños y por participar en todos los regalos. A los traicioneros no, gracias", ha señalado la mamá de Nyan, mostrándose completamente decepcionada con una persona que podría ser su actual pareja.