Muere la suegra de Paz Padilla semanas después del fallecimiento de su hijo

El último adiós en redes de Paz Padilla a su marido

"Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía. He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre", comentaba en Instagram.