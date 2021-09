Anna Ferrer Padilla tiene motivos de sobra para que no se le borre la sonrisa de la cara. La hija de Paz Padilla está en un momento profesional inmejorable, pero también en lo personal está de enhorabuena. La influencer ha decidido dar un paso más en su relación con Iván Martín y así de entusiasmada se lo ha comunicado a sus seguidores.

"Me ha costado muchísimo no contároslo antes. Me moría de ganas", ha dicho Anna Ferrer Padilla acerca del notición que se había estado callando. Para esta nueva etapa en la que le queda solo una asignatura y el TFM para acabar el Máster en Gestión, Dirección y Creación de Producto, la influencer compaginará esto con la mudanza y posterior decoración de su nidito de amor.