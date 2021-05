Anna Ferrer Padilla la lía con su 'radical' cambio de look: "Cortito y muy rubio"

Hace un par de días, Anna Ferrer Padilla anunciaba a sus seguidores un " cambio de look radical" en materia capilar. Un cambio de imagen que la hija de Paz Padilla no ha querido compartir hasta ahora, generando mucha expectación entre su comunidad de 'followers'. El esperado día ha llegado y la empresaria ha mostrado el resultado de su nueva melena: " Cortito y muy rubio ".

"Quiero deciros que siento mucho la espera, pero hasta hoy no he tenido el contenido listo para subir el reels. Espero que os guste mucho. No me matéis, que ha sido divertido el 'hype'", dice justificando su tardanza.