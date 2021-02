La propia Ana también ha querido presumir de ramo en redes sociales, donde ha manifestado que le han encantado todas las flores recibidas: "Yo, que soy una loca de las flores… he llegado a casa y estoy que me muero de la ilusión. Estoy muy feliz. Estas son de papá. Me ha mandado 24 rosas porque cumplo 24 . Voy a ponerlas en agua", comenta emocionada en sus stories.

Hace tan solo unos días, la influencer tenía que volver a desmentir los rumores sobre una supuesta mala relación con Albert Ferrer tras realizar un cuestionario de "preguntas y respuestas" en Instagram. "Que no lo veáis por aquí no significa que no nos veamos o que no hablemos. No todo lo que hacemos lo mostramos en redes", declaraba. Unas palabras que se unía a las que pronunciaba tiempo atrás asegurando que tanto ella como su madre se llevaban "muy bien" él y que no publicaba muchas cosas suyas porque "no vive en Madrid".