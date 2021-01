“No voy a decir que llegaste en el momento justo, para curar mis heridas, para sanarme el corazón. No viniste y me diste la luz que me faltaba, ni me recompusiste de nuevo. Yo ya estaba entera cuando llegaste. Y eso da miedo", escribía la hija de la presentadora de 'Sálvame'" que agradecía también el haberle cambiado "los esquemas". "Yo, que ya era feliz antes de conocerte, ahora no me imagino un día sin ti. Nunca pensé que nadie mejoraría mi vida, yo creía que no necesitaba nada más, y apareciste tú...", comentaba en la misma felicitación la hija de la gaditana.