No es la primera vez que nos colamos en casa de Paz Padilla , pero sí la primera en la que podemos ver al detalle su rincón más especial. Un pequeño espacio que la presentadora de 'Sálvame' ha querido compartir con todos sus seguidores en Instagram y con el que ha vuelto a recordar a su difunto marido, Antonio Vidal . "Todos los días, mientras me tomo el café, me quedo mirando la nevera media hora. Ahora lo entenderéis...", dice mientras enseña el frigorífico, lleno de fotografías familiares.

La vida continúa: Paz Padilla, ilusionada por ganar un premio como actriz

Un galardón que, de ganar esta tarde-noche, no podrá recoger porque estará presentando 'Sálvame', pero que espera poder llevarse a su casa. "Si no lo gano me cabrearé muchísimo, porque después de 30 años de profesión me merezco un premio, ¡aunque solo sea uno!", ha dicho en tono de broma a través de sus stories.