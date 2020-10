La expretendienta de 'MyHyV' se somete a una liposucción para terminar con su mayor complejo

Según la propia Aurah, estos últimos meses su cambio físico ha estado en boca de todos. “Se me ha acusado de subir vídeos a Instagram en los que no tenía ningún parecido a mi físico real”, ha explicado la influencer, reconociendo los motivos de esta confusión: su paso por quirófano a finales del pasado año para someterse a una liposucción en la cintura.

Aurah Ruiz muestra las terribles secuelas físicas de la operación

Sin embargo, aunque Aurah está muy feliz con su asombroso cambio físico, lo cierto es que no todo salió como ella esperaba. A causa de la operación, la influencer luce ahora una cicatriz con forma de quemadura en la zona de la cintura. “Se me ha quedado para el resto de mi vida y parece que me he caído de la moto”, ha señalado la que fuera pretendienta de ‘MyHyV’ mostrando a cámara las terribles secuelas.